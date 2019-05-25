"Пелоси заикается": Трамп распространяет дезинформацию в Twitter

Новости мира: Американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter раскритиковал лидера демократов Пелоси за якобы трудности с речью.

Президент США Дональд Трамп опубликовал сильно отредактированное видео, в котором ложно утверждалось, что у лидера демократов Нэнси Пелоси возникли трудности с речью.

Об этом пишет Reuters.

Трамп опубликовал на своей странице в twitter отредактированную видеозапись с конференции на которой выступала Пелоси.

"Пелоси заикается во время новостной конференции", - написал он, комментируя видеоролик.

Во время этой пресс-конференции Пелоси выступала с критикой Трампа.

Обзор пресс-конференции Пелоси, которая прошла в четверг, проведенный агентством, показывает, что она затронула широкий круг тем и говорила в основном оживленно, время от времени соревнуясь с журналистами, а иногда читая заявления.

Как и многие политики, она иногда запиналась и поправляла себя.

На опубликованном Трампом видео Пелоси якобы часто запинается и показывает 2 пальца, говоря о трех позициях в своей речи. Этот момент, для усиления эффекта, был повторен несколько раз.

На самом деле, как отмечает агентсво, Пелоси действительно показала 2 пальца, но исправила себя, показав три.

На вопросы журналистов об этом посте Трамп заявил, что ничего не знает о видео и повторил заявление, что Пелоси, которой 79 лет, "выжила из ума".

В Белом доме не ответили на дальнейшие запросы. Самому Трампу 72 года.