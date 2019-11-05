Йованович: Аваков контактировал с адвокатом Трампа

Новости мира:Мари Йованович дала показания перед представителями Конгресса в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович в рамках расследования относительно процедуры импичмента Дональда Трампа прокомментировала беседу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

По словам Йованович, Аваков опасался того, что Украина, которая имела поддержку как от демократов, так и от республиканцев, начала бы привлекаться к внешней и внутренней политики США.

"Он (Аваков, - прим. ред.) считал опасным то, что Украина, которая с начала независимости все эти годы имела двухпартийную поддержку как от демократов, так и от республиканцев, начала бы привлекаться к политике США, внутренней политики США, и это было бы опасным для Украины", - рассказала Йованович во время слушаний в Палате представителей в рамках расследования относительно процедуры импичмента президента США.

По словам Йованович, Аваков поделился с ней своими опасениями после разговора с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

По ее словам, Аваков поделился с ней своими опасениями после того как провел разговор с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

Ранее Мари Йованович рассказала, что была шокирована критикой Дональда Трампа в ее адрес, которую президент США озвучил в ходе скандального телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.