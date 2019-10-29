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Аваков о Золотом: У МВД достаточно сил и средств для обеспечения безопасности

Аваков о Золотом: У МВД достаточно сил и средств для обеспечения безопасности
17:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МВД

Новости Украины:Сил и средств полиции достаточно для реагирования на угрозы и поддержания порядка в Золотом.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что сил и средств полиции достаточно для обеспечения правопорядка в г.Золоте Луганской области после разведения войск, а МВД готово адекватно реагировать на угрозы.

Как сообщает во вторник департамент коммуникации МВД со ссылкой на министра, в связи с началом разведения войск в Золотом патрули Нацполиции были усилены гвардейцами.

"В настоящее время ситуация спокойная и контролируемая… В этом населенном пункте круглосуточно несут службу усиленные гвардейцами полицейские патрули, которые полностью готовы к выполнению правоохранительных функций. Отдельно на месте функционируют полицейские центры предоставления помощи гражданам", - информируют в департаменте.

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Глава МВД заверил, что "у МВД достаточно сил и средств для обеспечения публичной безопасности".

"В случае нарушения противником договоренностей о разведении войск, у МВД хватит средств своевременно и адекватно отреагировать на угрозу", - подчеркнул Аваков.

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Как сообщалось, в 12.00 вторника зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в составе г.Золотое) Луганской области начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения.

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МВД, Нацгвардия, Золотое, Нацполиция, Разведение войск.
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