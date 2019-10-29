Аваков о ситуации в Золотом: Граждане Украины могут находиться там абсолютно легально

Новости Украины:Аваков говорит, что добровольцы и члены "Нацкорпуса" в Золотом сдали оружие и не нарушают закон.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что ветераны-добровольцы АТО и члены "Нацкорпуса" пока не совершали действий, нарушающих закон.

Об этом он заявил журналистам во вторник, в Мариуполе перед началом инвестиционного форума RE: think. Invest in Ukraine.

"Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю. Я утром разговаривал", - сказал Аваков.

Министр также сообщил, что опасается провокаций, но есть вещи, которые не будет нарушать "настоящий патриот Украины".

"Порядок вещей таков: эта территория объявлена "желтой зоной" и там не могут находиться люди с оружием. Эти патриоты, которые там находятся, выполнили требования и вывезли оружие", - подчеркнул он.

Глава МВД добавил, что добровольцы в Золотом стояли там с собственным легальным охотничьим оружием.

"Стояли! Не нарушая ничего, поскольку там не было объявлено "желтой зоны ". Сейчас там объявлена "желтая зона" и было требование сдать оружие. Они его сдали и как граждане Украины могут находиться там абсолютно легально", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 26 октября Президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое на Луганщине, где встретился с местными жителями и военнослужащими на передовой. По словам Зеленского, во время поездки он узнал о беспокойстве местных жителей за то, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. Поэтому он решил пообщаться с этими людьми, и "некоторые беседы оказались эмоциональными".

Вместе с тем в штабе ООС сообщили, что люди, с которыми разговаривал Президент и которые представились добровольцами, не являются представителями любых силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил, и находятся в Золотом с оружием нелегально.