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Полиция проверила дом добровольцев в Золотом

Полиция проверила дом добровольцев в Золотом
16:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Полицейские и военные проверили здание, где размещены представители Нацкорпуса в зоне ООС.

Совместная группа из полицейских и военнослужащих Военной службы правопорядка (ВСП) посетила здание в г.Золотое Луганской области в зоне проведения Операции Объединенных сил, где разместились представители Национального корпуса, с целью обычной проверки, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

Как сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в соцсети Facebook, глава Нацполиции подчеркнул, что такая проверка является нормальным действием, а отработка полицейских и представителей Военной службы правопорядка в районе проведения ООС является необходимой мерой.

"Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы находимся в опасной зоне, здесь нужно так работать каждый день", - отметил Троян.

Зеленский в Золотом: Когда будет разведение? Мы готовы

Троян ранее заявил, что добровольцы, находящиеся в пос.Золотое-4 с легальным собственным оружием, вывезли его после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией. По его словам, сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотом-4 и Катериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия. Он добавил, что полиция и гвардия будут выполнять свои задачи по назначению, в частности, проводить антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований в зоне разведения войск.

Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, комментируя на своей странице в Facebook размещенное видео о поездке президента Зеленского в Золотое, указал, что оно показывает "полную картину, которая позволяет наконец понять все: как там на самом деле, как живут и что говорят люди, чего они боятся и чего они хотят".

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Донбасс, Золотое, Вадим Троян, Нацполиция.
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