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"Была в шоке": Экс-посол Йованович отреагировала на критику Трампа и Зеленского

"Была в шоке": Экс-посол Йованович отреагировала на критику Трампа и Зеленского
11:29 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мэри Йованович была шокирована словами Дональда Трампа о том, что она "плохой посол".

Бывший посол США в Украине Мэри Йованович была шокирована критикой Дональда Трампа в ее адрес, которую президент США озвучил в ходе скандального телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она заявила во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, который ведет расследование в рамках процедуры импичмента американского лидера.

"Я была в шоке. Я была удивлена, что президент позволяет себе говорить с иностранным коллегой в подобном тоне обо мне или каком-либо другом дипломате", - цитирует слова Йованович сайт комитета.

Напомним, в ходе телефонного разговора Дональд Трамп, комментируя работу посла США в Украине, заявил Зеленскому, что от Йованович "нельзя было ожидать ничего хорошего". В ходе того же телефонного разговора раскритиковал Йованович и Владимир Зеленский, также назвавший ее "плохим послом".

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Ранее Дональд Трамп заявил, что не знает бывшего посла США в Украине Мэри Йованович, которая заявила во время слушаний в Конгрессе, что была снята со своего поста, потому что президент потерял доверие к ней.

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Все по теме:

США, Президент США, Президент Украины, Дональд Трамп, Посол США в Украине, Владимир Зеленский, Мэри Йованович, Телефонный разговор Зеленского и Трампа.
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