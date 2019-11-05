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Четвертый в этом году: в США еще один банк заявил о банкротстве

Четвертый в этом году: в США еще один банк заявил о банкротстве
20:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:В США обанкротился четвертый банк в этом году.

Управление контролера денежного обращения США прекратило деятельность City National Bank of New Jersey, который стал четвертым банком, закрытым в стране с начала текущего года, сообщается в пресс-релизе американской Корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Депозиты этого банка по договоренности с FDIC перейдут вашингтонскому Industrial Bank. Владельцы депозитов закрытой финорганизации автоматически становятся вкладчиками Industrial Bank, а корпорация продолжит страховать средства на их счетах.

На 30 сентября 2019 года City National Bank располагал активами на сумму около $120,6 млн, объем депозитов составлял порядка $111,2 млн.

По оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией банка составят $2,5 млн.

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FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец первого полугодия участвовали 5303 банков и сберегательных учреждений страны.

В прошлом году в США не было зафиксировано ни одного случая банкротств финансовых организаций. С 1933 года такое происходило всего в третий раз. Пиковое значение в 157 ликвидированных фининститутов было отмечено в 2010 году.

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США, Банки, Industrial Bank, City National Bank of New Jersey, FDIC.
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