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Сенаторы США запросили у Госдепа информацию о связях Хантера Байдена с украинской компанией

Сенаторы США запросили у Госдепа информацию о связях Хантера Байдена с украинской компанией
06:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Сенаторы США просят Госдепартамент предоставить информацию о сыне Байдена и украинской компании Burisma.

Председатели комитетов Сената по внутренней безопасности Рон Джонсон и правительственных дел и финансов Чак Грассли направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой предоставить подробную информацию о сыне бывшего вице-президента Джо Байдена - Хантере и украинской энергетической компании Burisma, сообщает The Hill.

В своем послании законодатели заявили, что хотели бы "лучше понять, какие действия, если таковые имели место, администрация Обамы предприняла для обеспечения того, чтобы политические решения, касающиеся Украины и Burisma, не оказывали ненадлежащего влияния на занятость и финансовые интересы членов семьи (Байдена - Ред.)".

Оба сенатора также хотят знать, просил ли Госдепартамент, чтобы управление юридического советника или генеральный инспектор департамента рассмотрели "потенциальные проблемы и конфликты интересов, связанные с работой Хантера Байдена в Burisma, в то время как вице-президент Байден, как сообщается, выступал в качестве высшего должностного лица США на Украине? Если нет, то почему?"

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Законодатели запросили любые записи госдепа с участием Хантера Байдена и Burisma Holdings, а также любую документацию, связанную с деловыми партнерами Байдена - Девоном Арчером и Кристофером Хайнцем.

Они также хотят знать, встречался ли Хантер Байден с тогдашним заместителем госсекретаря Энтони Блинкеном в 2015 году для "консультаций" и состоялась ли в марте 2016 года встреча между Арчером и тогдашним госсекретарем Джоном Керри.

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Хантер Байден работал в совете директоров компании Burisma, в то время как его отец занимал пост вице-президента.

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Госдеп США, Рон Джонсон, Хантер Байден, Майк Помпео, Чак Грассли.
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