Из Hollywood в Firewood: в США эвакуировали знаменитую киностудию Warner Brothers

В американском штате Калифорния, вблизи Лос-Анджелеса, из-за масштабного лесного пожара эвакуировали людей с территории киностудии Warner Brothers.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

"Пока нет официальных распоряжений по эвакуации людей, которые живут очень близко к очагу пожара и чувствуют задымление, пожарные попросили временно покинуть места своего проживания. Студию Warner Brothers эвакуировали из предосторожности", - сказали в пожарной службе. Причина лесного пожара пока не установлена.

Firefighters are working to contain a three-acre brush fire burning slowly up a hill on the edge of Burbank and the Hollywood Hills area. #BarhamFire pic.twitter.com/cujzh0BXeM

— Citizen Los Angeles (@CitizenAppLA) 9 ноября 2019 г.