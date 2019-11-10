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Из Hollywood в Firewood: в США эвакуировали знаменитую киностудию Warner Brothers

Из Hollywood в Firewood: в США эвакуировали знаменитую киностудию Warner Brothers
10:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В настоящее время в районе Лос-Анджелеса горят леса недалеко от киностудии и парка аттракционов Universal Studios.

В американском штате Калифорния, вблизи Лос-Анджелеса, из-за масштабного лесного пожара эвакуировали людей с территории киностудии Warner Brothers.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

"Пока нет официальных распоряжений по эвакуации людей, которые живут очень близко к очагу пожара и чувствуют задымление, пожарные попросили временно покинуть места своего проживания. Студию Warner Brothers эвакуировали из предосторожности", - сказали в пожарной службе. Причина лесного пожара пока не установлена.

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Сейчас к тушению пожара привлечено более 230 спасателей, 5 вертолетов и 2 пожарных самолета. Один из сотрудников службы пожарной службы пострадал во время спасательной операции и был госпитализирован.

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США, Пожар, Лос-Анджелес, Голливуд, Warner Brothers.
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