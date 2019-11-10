Из Hollywood в Firewood: в США эвакуировали знаменитую киностудию Warner Brothers

В американском штате Калифорния, вблизи Лос-Анджелеса, из-за масштабного лесного пожара эвакуировали людей с территории киностудии Warner Brothers.
Об этом сообщает Los Angeles Times.
"Пока нет официальных распоряжений по эвакуации людей, которые живут очень близко к очагу пожара и чувствуют задымление, пожарные попросили временно покинуть места своего проживания. Студию Warner Brothers эвакуировали из предосторожности", - сказали в пожарной службе. Причина лесного пожара пока не установлена.
Firefighters are working to contain a three-acre brush fire burning slowly up a hill on the edge of Burbank and the Hollywood Hills area. #BarhamFire pic.twitter.com/cujzh0BXeM
— Citizen Los Angeles (@CitizenAppLA) 9 ноября 2019 г.
Сейчас к тушению пожара привлечено более 230 спасателей, 5 вертолетов и 2 пожарных самолета. Один из сотрудников службы пожарной службы пострадал во время спасательной операции и был госпитализирован.