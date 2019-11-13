Трамп о слушаниях по импичменту: Это охота на ведьм, это подвох

Новости мира:Трамп слишком занят, чтобы смотреть открытые слушания по импичменту.

Президент США Дональд Трамп назвал мистификацией открытые слушания по импичменту, начавшиеся в среду в Конгрессе.

Во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Овальном кабинете Трамп заявил, что был слишком занят, чтобы наблюдать за слушаниями.

"Я слишком занят, чтобы наблюдать за этим. Это охота на ведьм, это подвох", - сказал он.

"Я получу отчет позже", - добавил Трамп, отвечая на вопрос журналистов, наблюдал ли он за слушанием.

"Там же ничего нет, и меня не информировали ... Я вижу, что они используют телевизионных юристов, они взяли некоторых ребят с телевидения. Я не удивлен", - заявил он.

Как сообщалось ранее, в среду, 13 ноября, в Палате представителей США начались первые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Соединенных Штатов Трампа.