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Трамп о слушаниях по импичменту: Это охота на ведьм, это подвох

Трамп о слушаниях по импичменту: Это охота на ведьм, это подвох
21:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп слишком занят, чтобы смотреть открытые слушания по импичменту.

Президент США Дональд Трамп назвал мистификацией открытые слушания по импичменту, начавшиеся в среду в Конгрессе.

Во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Овальном кабинете Трамп заявил, что был слишком занят, чтобы наблюдать за слушаниями.

"Я слишком занят, чтобы наблюдать за этим. Это охота на ведьм, это подвох", - сказал он.

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"Я получу отчет позже", - добавил Трамп, отвечая на вопрос журналистов, наблюдал ли он за слушанием.

"Там же ничего нет, и меня не информировали ... Я вижу, что они используют телевизионных юристов, они взяли некоторых ребят с телевидения. Я не удивлен", - заявил он.

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Как сообщалось ранее, в среду, 13 ноября, в Палате представителей США начались первые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Соединенных Штатов Трампа.

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Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп.
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