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"Это взяточничество": в Конгрессе США прокомментировали требования Трампа к Украине

"Это взяточничество": в Конгрессе США прокомментировали требования Трампа к Украине
22:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Инициатор импичмента назвала "взяточничеством" требования Трампа к Украине.

Спикер Палаты представителей США конгрессвумен от Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что выставленные Трампом условия для Украины о возобновлении военной помощи в обмен на расследование против Байденов является "взяточничеством".

Об этом она заявила в четверг во время подхода к прессе в здании Капитолия.

"Взятка заключается в предоставлении или приостановлении военной помощи (Украине - ред.) в обмен на заявление о фейковом расследовании выборов", - заявила спикер-демократ.

"Это взяточничество", - подчеркнула Пелоси, которая начала процедуру импичмента американского президента.

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При этом она не ответила, будет ли обвинение во взяточничестве фигурировать в итогах расследования Палаты представителей об импичменте президента. Она сказала, что об этом говорить рано, и законодатели формально должны сделать вывод после разбора ситуации.

"Мы даже не приняли (окончательное - ред.) решение об импичменте. Именно это станет результатом расследования. И когда комитеты примут решение по этому, они определят статьи", - отметила спикер.

Вместе с тем она подчеркнула, что Трамп ошибается, когда называет свои действия "идеальными", потому что в действительности они "абсолютно неверные".

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Как сообщалось, в среду в Вашингтоне состоялись первые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента США.

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США, Конгресс США, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси.
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