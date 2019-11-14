"Это взяточничество": в Конгрессе США прокомментировали требования Трампа к Украине

Новости мира:Инициатор импичмента назвала "взяточничеством" требования Трампа к Украине.

Спикер Палаты представителей США конгрессвумен от Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что выставленные Трампом условия для Украины о возобновлении военной помощи в обмен на расследование против Байденов является "взяточничеством".

Об этом она заявила в четверг во время подхода к прессе в здании Капитолия.

"Взятка заключается в предоставлении или приостановлении военной помощи (Украине - ред.) в обмен на заявление о фейковом расследовании выборов", - заявила спикер-демократ.

"Это взяточничество", - подчеркнула Пелоси, которая начала процедуру импичмента американского президента.

При этом она не ответила, будет ли обвинение во взяточничестве фигурировать в итогах расследования Палаты представителей об импичменте президента. Она сказала, что об этом говорить рано, и законодатели формально должны сделать вывод после разбора ситуации.

"Мы даже не приняли (окончательное - ред.) решение об импичменте. Именно это станет результатом расследования. И когда комитеты примут решение по этому, они определят статьи", - отметила спикер.

Вместе с тем она подчеркнула, что Трамп ошибается, когда называет свои действия "идеальными", потому что в действительности они "абсолютно неверные".

Как сообщалось, в среду в Вашингтоне состоялись первые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента США.