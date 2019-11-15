ИГИЛ "расползается" за пределами Сирии и Ирака: США планируют заседание коалиции

Новости мира:Растет угроза распространения ИГИЛ за пределами Сирии и Ирака.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил об обеспокоенности в связи с расширением угрозы террористической группировки ИГИЛ за пределами Сирии и Ирака, где их оплот был уничтожен почти на 100%.

Об этом руководитель американской дипломатии высказался в четверг во время международного совещания Коалиции против ИГИЛ в Вашингтоне.

"Существует растущая обеспокоенность угрозой ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии", - заявил глава Государственного департамента.

Он уточнил, что соответствующие меры реагирования уже были проведены в Западной Африке и регионе Сахель, и в этой зоне преимущественно будут сосредоточены новые усилия коалиции противостояния ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии.

"Мы планируем проведение встречи коалиции, где будет сосредоточено внимание на конкретной поддержке, которую могут предоставить партнеры в этом регионе", - добавил он.

Помпео подчеркнул, что борьба с ИГИЛ - это "длительное испытание стремлений, испытания цивилизации против варварства".

Как сообщалось, американская сторона собрала в четверг в Вашингтоне так называемую малую рабочую группу по противостоянию ИГИЛ.