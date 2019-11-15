"Большой брат следит": Сондленд в Киеве грубо нарушил правила безопасности

Новости мира:Звонок Сондленда Трампу с ресторана в Киеве могли слушать в РФ.

Сообщение Уильяма Тейлора о телефонном разговоре посла США при ЕС Гордона Сондленда президенту Трампу из ресторана в Киеве является свидетельством грубого нарушения правил безопасности и вызывает серьезные беспокойства контрразведывательного характера.

Об этом рассказал в интервью CNN экс-офицер ЦРУ Марк Полимеропулос, который отвечал в разведуправлении за направление России и Европы.

"Если это все правда (заявление Уильяма Тейлора – ред.), телефонный разговор между послом Сондлендом и президентом Трампом является грубым нарушением традиционных практик контрразведки, о чем всем представителям аппарата национальной безопасности — включая послов, которые получили политическое назначение, таким как Сондленд, постоянно напоминается", - подчеркнул бывший сотрудник Центрального разведуправления США.

Он подчеркнул, что этот разговор мог прослушиваться многими иностранными разведками, в том числе и россиянами.

"Я не могу вспомнить за свою карьеру, чтоб посол в таком интенсивной контрразведывательной среде, как Киев, проводил бы такой незащищенный разговор с действующим президентом. Этого просто не должно было произойти", - заявил он.

Как сообщалось ранее, временно поверенный в делах США в Украине посол Уильям Тейлор в среду во время публичных слушаний в Палате представителей сообщил о ранее неизвестной телефонный разговор Гордона Сондленда из киевского ресторана с президентом США.