Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел

Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, вынужден был приземлиться обратно в аэропорт из-за технической неисправности.
Об этом сообщает CNN.
Пилоты сказали, что самолет авиакомпании American Airlines начало трясти, а сотрудник аэропорта увидел дым и нашел металлический обломок.
Самолет компании American Airlines благополучно приземлился(в 22:15 по Киеву). Пассажиры смогли улететь на другом рейсе, они прибыли в Вашингтон в 15:45 (23:45).
Напомним, два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Франкфурта при маневрировании, никто из пассажиров не пострадал.