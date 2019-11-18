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Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел

Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел
08:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Самолет вынужден был приземлиться обратно в аэропорт Нью-Йорка из-за технической неисправности.

Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, вынужден был приземлиться обратно в аэропорт из-за технической неисправности.

Об этом сообщает CNN.

Пилоты сказали, что самолет авиакомпании American Airlines начало трясти, а сотрудник аэропорта увидел дым и нашел металлический обломок.

Самолет компании American Airlines благополучно приземлился(в 22:15 по Киеву). Пассажиры смогли улететь на другом рейсе, они прибыли в Вашингтон в 15:45 (23:45).

В аэропорту Шарм-эль-Шейха задымился самолет из Запорожья

Напомним, два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Франкфурта при маневрировании, никто из пассажиров не пострадал.

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США, Самолет, Хиллари Клинтон, Нью-Йорк.
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