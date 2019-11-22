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Белый дом о слушаниях в Конгрессе: Свидетели мотивированы больной ненавистью к Трампу

Белый дом о слушаниях в Конгрессе: Свидетели мотивированы больной ненавистью к Трампу
06:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Белом доме раскритиковали очередной этап слушаний в конгрессе по импичменту Трампа.

Показания бывшего советника президента США по России и Евразии Фионы Хилл и сотрудника американского посольства в Киеве Дэвида Холмса основаны лишь на их личных оценках и мнениях и не содержат никаких доказательств, заявили в четверг в Белом доме.

"Сегодняшние свидетели (которые дают показания - Ред.) основываются, главным образом, на своих собственных предположениях и мнениях. Эти двое свидетелей, ровно так же, как и остальные, не имеют никакой личной или непосредственной информации о том, почему США временно задержали помощь (Украине - Ред.)", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

По ее словам, конгрессмены-демократы, инициировавшие процедуру импичмента, "мотивированы больной ненавистью к Трампу".

В четверг в комитете по разведке палаты представителей США проходят публичные слушания, на которых на вопросы конгрессменов отвечают экс-советник президента США по России и Евразии Фиона Хилл и сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс.

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На слушаниях Хилл, которая до этого лета была советником Трампа по России, раскритиковала ряд республиканцев за их высказывания о том, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года, а не Россия. Кроме того, она заявила, что Москва продолжит попытки вмешательства в американские выборы.

Со своей стороны Холмс указал, что Трамп спрашивал по телефону постпреда США при ЕС Гордона Сондланда о том, готовы ли украинские власти начать расследование, касающееся его вероятного соперника на президентских выборах Джо Байдена.

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После того, как Холмс заявил о том, что слышал голос Трампа в телефонном разговоре, президент заявил, что это невозможно.

"Я всю свою жизнь вижу людей, которые говорят по телефону. У меня сейчас отличный слух, и он был таким всегда. Я никогда не видел человека, который говорил бы по телефону не на громкой связи, и я бы при этом мог услышать или понять его разговор. Я даже пытался (вслушиваться - Ред.), но это было бесполезно", - написал Трамп в Twitter.

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На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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Импичмент, Белый дом, Конгресс США, Дональд Трамп, Фиона Хилл, Дэвид Холмс.
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