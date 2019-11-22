Суд США приговорил российского хакера к четырем годам тюрьмы

Новости мира:Станислав Лисов признал свою вину к подготовке хакерских атак.

Суд в США приговорил российского хакера Станислава Лисова к четырем годам тюремного заключения, однако с учетом отбитого под стражей срока он выйдет на свободу через несколько месяцев.

Об этом сообщает ТАСС.

"Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в четверг приговорил российского программиста Станислава Лисова, признавшего ранее свою вину в сговоре с целью совершения хакерских атак, к четырем годам тюремного заключения", - говорится в сообщении.

Судья Валери Капрони заявила, что россиянина приговаривают к 48 месяцам тюремного заключения, однако согласилась уменьшить этот срок на 15% "за хорошее поведение", а также учла тот факт, что он ранее уже провел в заключении в Испании и США около трех лет.

Кроме того, россиянин должен выплатить штраф в размере $50 тыс., а также $480 тыс. в качестве возмещения ущерба лицам, пострадавшим от его действий.

После выхода из тюрьмы Лисов, "вероятнее всего, будет депортирован" в Россию, сказала судья Капрони.

Адвокат россиянина Аркадий Бух отметил, что Лисов, скорее всего, будет депортирован в Россию "весной 2020 года", однако не исключил, что процесс депортации может затянуться.

Станислав Лисов был арестован Испании в январе 2017 года и экстрадирован в США в январе 2018 года.

Американские власти обвинили его в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации. По данным прокуратуры, с помощью NeverQuest хакеры пытались похитить миллионы долларов. Как утверждают власти США, Лисов в период с июня 2012 года по январь 2015 года участвовал в создании NeverQuest, а также управлении компьютерной сетью, применявшейся для распространения вируса.

В феврале текущего года россиянин признал свою вину по одному из двух пунктов обвинения, который касается сговора с целью кибератак.

Первоначально ему могло грозить тюремное заключение продолжительностью до 35 лет.