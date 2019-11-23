СМИ: Кремль пытался переложить ответственность за вмешательство в выборы США на Украину

Новости мира:С помощью спецоперации Россия пыталась переложить на Украину вину за вмешательство в выборы США в 2016 году.

Москва проводила длительную спецоперацию, целью которой было переложить ответственность за вмешательство в американские выборы в 2016 году на Украину. Об этом сообщает издание NYT, ссылаясь на разведку США.

В частности издание заявляет, что операция проходила под личным руководством Владимира Путина.

Представители американской разведки заявили, что начиная с 2017 года, РФ начала активно вбрасывать не правдивую информацию о вмешательстве Украины в выборы США. Целью таких акции, отмечает разведка, была попытка убедить весь в мир в том, что Москва не причастна к взломам серверов и компьютеров демократов и в следствии, переложить всю ответственность на Украину.

В штатах не исключили возможности, что Москва попытается вмешаться в выборы президента. Разведка сообщает, что Кремль может "удвоить усилия" по дезинформации.

Как сообщалось ранее, бывший помощник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон пожаловался, что Белый дом заблокировал ему доступ к Twitter, но Болтону удалось его разблокировать.