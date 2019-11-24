"Стоит ли этого экономия?": США напомнили Канаде о рисках сотрудничества с Huawei

Новости мира:В США предостерегли Канаду от участия Huawei в создании 5G-инфраструктуры.

Если Канада разрешит китайской корпорации Huawei развивать в стране инфраструктуру 5G, США будут вынуждены ограничить обмен разведывательными данными с Оттавой.

Об этом во время Международного форума в Галифаксе заявил член комитета по вопросам разведки Сената США Ангус Кинг.

"Не могу говорить от имени Администрации или исполнительной ветви власти, но как член комитета по вопросам разведки Сената скажу, что поддерживать полноформатный обмен разведывательными данными с партнером, который имеет прямую линию с Пекином, будет сложно", - сказал Кинг.

Его поддержал председатель комитета по иностранным делам Сената США Джим Риш. "Надеюсь, правительство Канады, как и правительства других государств, принимая это решение, прослушает брифинг от разведывательных служб о рисках, связанных с сотрудничеством с компанией, полностью контролируемой Коммунистической партией Китая", - отметил Риш.

По его словам, "Коммунистическая партия Китая получает доступ к любой информации, которая проходит через Huawei". "Стоит ли этого экономия? Мой вывод: точно нет. Надеюсь, канадское правительство придет к тому же решению", - отметил сенатор.

Как сообщалось, уполномоченные органы Канады уже длительное время изучают вопрос, стоит ли допускать Huawei к конкурсу на создание инфраструктуры 5G из-за опасений, что Huawei может быть использован Пекином для осуществления шпионской деятельности.

В самой компании неоднократно подчеркивали, что китайская власть не имеет никакого влияния на принятие решений в Huawei.

Ранее компания Huawei была вытеснена из американского рынка, а правительства Австралии и Новой Зеландии запретили ей строить сети 5G.