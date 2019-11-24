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Трамп: Опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом

Трамп: Опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом
18:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп утверждает, что 75% американцев против импичмента президента.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что три четверти американцев не поддерживают начатый Демократической партией процесс импичмента в отношении главы государства.

"Теперь опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом, особенно в колеблющихся (c мнением - ред.) штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!" - написал президент в Twitter.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский осведомитель выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля этого года.

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В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего на украинскую энергетическую компанию, а также о предполагаемом вмешательстве Украины в американские президентские выборы 2016 года.

Президент США, как полагают его оппоненты-демократы, поставил в зависимость от расследования предоставление Киеву финансовой помощи. По мнению конгрессменов-демократов, за это вполне можно объявить Трампу импичмент, так как президенту страны нельзя использовать служебные полномочия для борьбы против политического оппонента.

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Сам же Трамп отрицает этот факт, заверяя, что в данном случае принцип "услуга за услугу" не действовал.

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Импичмент, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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