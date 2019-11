Оповещение об истине: Джулиани "кинул" угрозу Байдену

Семья бывшего вице-президента США Джо Байдена нечестно зарабатывала деньги, используя служебное положение.

Об этом заявил адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что у него есть документы, которые могут легко это доказать.

TRUTH ALERT:

The statement I’ve made several times of having an insurance policy, if thrown under bus, is sarcastic & relates to the files in my safe about the Biden Family’s 4 decade monetizing of his office.

If I disappear, it will appear immediately along with my RICO chart.

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) November 23, 2019