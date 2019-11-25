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США заподозрили Мьянму в хранении химического оружия

США заподозрили Мьянму в хранении химического оружия
20:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Мьянма в нарушение международной конвенции могла сохранить запасы химического оружия, утверждают в госдепе США.

Мьянма, вероятно, нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия и не ликвидирует его запасы, оставшиеся с 1980-х годов, заявил на конференции ОЗХО заместитель помощника американского госсекретаря Томас Динанно.

"США серьезно обеспокоены тем, что арсенал химического оружия мог остаться на объекте по производству химического оружия", - приводят западные СМИ слова Динанно.

По его словам, у Вашингтона есть информация, что в Мьянмы в 1980-х годах существовала программа разработки химического оружия, которая включала в себя производство горчичного газа.

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Он отметил, что Мьянма, ставшая участницей Конвенции в 2015 году, не соблюдает ее, поскольку не смогла задекларировать свою программу химоружия и уничтожить объект по производству такого вида вооружений.

В то же время, добавил Динанно, США уже провели переговоры с властями Мьянмы по этому вопросу и готовы оказать им помощь в ликвидации арсенала химоружия.

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СМИ напоминают, что ранее в адрес Мьянмы неоднократно звучали обвинения в хранении химического оружия и в его использовании, в частности, против повстанцев из числа каренов - группы народов, населяющих юг и юго-восток Мьянмы.

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Все по теме:

Мьянма, Химическое оружие, Госдеп США, ОЗХО, Томас ДиНанно.
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