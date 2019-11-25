Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Зеленский: Мы обязательно вернем Крым и все наши территории (Видео)
Зеленский: Мы обязательно вернем Крым и все наши территории (Видео)
Глава НСЗУ уходит с должности
Глава НСЗУ уходит с должности
Золотой мяч получил нового обладателя
Золотой мяч получил нового обладателя
Останутся только любовь и музыка: Pianoboy презентовал самый романтичный альбом "Хистори" (Фото)
Останутся только любовь и музыка: Pianoboy презентовал самый романтичный альбом "Хистори" (Фото)

"Никто не будет связываться с Конаном": Трамп наградил ключевого участника ликвидации главаря ИГИЛ

"Никто не будет связываться с Конаном": Трамп наградил ключевого участника ликвидации главаря ИГИЛ
20:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп в Белом доме вручил медаль и грамоту собаке, участвовавшей в ликвидации лидера ИГИЛ.

Служебную собаку по кличке Конан, которая сыграла ключевую роль в операции по ликвидации лидера террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, принял в понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CBS.

"Эта собака невероятная", - заявил президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома во время встречи с Конаном.

"Никто не будет связываться с Конаном", - добавил он, назвав собаку "крепким орешком".

Что будет с Украиной после импичмента Трампа: мнение Климкина

Отмечается, что президент вручил Конану медаль и грамоту за героическую службу.

Президент также встретился с членами группы спецназа, которая организовала операцию по ликвидации аль-Багдади.

США опять приступили к "зачистке" севера Сирии от ИГИЛ

Собака породы малинуа (разновидность бельгийской овчарки), названая в честь американского комика Конана О'Брайена, получила ранения во время операции по ликвидации аль-Багдади, однако к настоящему моменту поправилась.

Трамп в конце октября объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и приложит усилия для уничтожения и этих боевиков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Конан, Дональд Трамп, ИГИЛ, Абу Бакр аль-Багдади.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
02 Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
03 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
04 Маникюр 2019-2020: потрясающий серый дизайн (Фото)
05 Какой завтра праздник: обычаи традиции на 26 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский о &quot;Нормандском формате&quot;: Мы получили дату
Зеленский о Нормандском формате: Мы получили дату
ВАКС определился с датой заседания по делу Садового
ВАКС определился с датой заседания по делу Садового
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Ким Кардашян поддержала Меган Маркл в нелегкий период: кто еще стал на сторону герцогини
Ким Кардашян поддержала Меган Маркл в нелегкий период: кто еще стал на сторону герцогини
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь