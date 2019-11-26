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Помпео: Было много стран, которые активно пытались подорвать демократию США

Помпео: Было много стран, которые активно пытались подорвать демократию США
22:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Помпео говорит, что в американские выборы вмешивалась не только Россия.

Попытки вмешательства в американские выборы были со стороны многих стран и негосударственных субъектов, и правительство США всегда прекращало их с помощью всех имеющихся у него инструментов.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции во вторник.

"Я работал директором ЦРУ первые полтора года в этой администрации и могу уверить, что было много стран, которые активно пытались подорвать американскую демократию, наше верховенство права, фундаментальные вещи, которые мы имеем здесь, в Соединенных Штатах", - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, речь идет не только о странах, но и о негосударственных субъектах, действующих ненадлежащим способом с целью подорвать выборы в США.

Помпео: У США очень четкая политика в отношении Украины, и мы с успехом ее осуществляем

Отвечая на вопрос, нужно ли расследовать теорию, что якобы Украина причастна к взлому серверов демократов на прошлых выборах президента, Помпео подчеркнул, что такие случаи сразу выявлялись и была ответная реакция.

"Каждый раз, когда появляется информация о том, что какая-либо страна вмешивается в американские выборы, мы не только имеем право, но и обязанность прекратить это", - заявил Помпео.

При этом он подчеркнул, что правительство США "прилагало все усилия, чтобы отреагировать на каждый такой случай с помощью всех инструментов, которые мы имели в распоряжении".

Трамп: Помпео вскоре может покинуть свою должность

Как сообщалось, во время слушаний в Палате представителей США ряд республиканцев, которые защищали президента Трампа, а также сам глава Белого дома, неоднократно высказывали теорию, что не Россия, а Украина вмешивалась в выборы в США. Зато экс-советник президента Трампа по вопросам России и Европы Фиона Хилл категорически опровергла эти теории и призвала законодателей не распространять небылицы, которые придумывают в Кремле.

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Госдеп США, Майк Помпео, Вмешательства в выборы.
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