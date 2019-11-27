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Опрос: повлиял ли "украинский скандал" на популярность Байдена

Опрос: повлиял ли "украинский скандал" на популярность Байдена
16:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Байден по-прежнему наиболее популярный кандидат в президенты США от демократов.

Бывший вице-президент США Джо Байден остается самым популярным среди участников президентской гонки от Демократической партии, сообщает в среду CNN со ссылкой на собственный опрос.

Согласно его результатам, 28% сторонников демократов поддерживают Байдена. Этот показатель уменьшился на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным опросом в прошлом месяце.

За ним следует сенатор Берни Сандерс с 17%. Еще 14% опрошенных готовы отдать свой голос за сенатора Элизабет Уоррен. У мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича - 11% сторонников. Отмечается, что поддержка Буттиджича с октября выросла почти в два раза.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, согласно результатам опроса, набирает только 3%. Однако он лишь на днях присоединился к борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, не участвовал в дебатах и лишь приступает к проведению предвыборной кампании. Аналитики считают кандидатуру Блумберга потенциальной угрозой в первую очередь для другого "умеренного" демократа - Байдена.

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Опрос проводился 21-24 ноября. В нем приняли участие около 400 американских избирателей, заявивших о том, что они поддерживают демократов.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кому из кандидатов от демократов удастся победить на праймериз партии и стать его оппонентом на выборах 2020 года, но он готов бороться с любым из них.

Трамп уверен, что импичмент поможет ему выиграть выборы

Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года. Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на президентский пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.

Ранее Трамп назвал Сандерса и Байдена своими основными соперниками.

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Майкл Блумберг, Джо Байден, Берни Сандерс, Выборы в США, Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич.
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