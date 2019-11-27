Трамп выходит на ринг: американский президент примерил на себя роль боксера (Фото)

Новости мира:Трамп опубликовал отфотошопленную фотографию себя в виде героя Сталлоне из "Рокки 3".

Президент США Дональд Трамп в очередной раз порадовал своих подписчиков в соцсетях забавным фото.

На этот раз американский президент сравнил себя с боксером, победившим в поединке за титул.

За основу иллюстрации был взят постер художественного фильма Сильвестра Сталлоне "Рокки 3", который вышел в 1982 году.

Трамп не добавил никаких подписей к снимку, потому цель данной публикации остается непонятной.

Фото: facebook.com/DonaldTrump

В ноябре прошлого года, на фоне растущего противостояния с Ираном, Трамп разместил постер с собственным изображением, который напоминает постеры канала HBO для известного сериала "Игра престолов". На постере также была размещена фраза "Санкции близко", которая является видоизмененной цитатой из "Игры престолов".

Телеканал HBO тогда выразил недовольство по поводу твита президента США.

Стоит отметить, что иранская сторона достойно ответила на угрозы возобновления санкций против страны. Как и Трамп, иранский генерал Касем Сулеймани использовал стиль "Игры престолов".