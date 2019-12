Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост

Глава Министерства энергетики США Рик Перри 1 декабря официально покинул свой пост.

Об этом министр написал в Twitter.

"Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне служить", - отметил Перри.

Serving as Secretary of @ENERGY under @realDonaldTrump has been the honor of a lifetime. Today the U.S. leads the world in energy production, we launched AI & Cyber Security Offices, & made environmental progress unseen for decades cleaning up the legacy of the Manhattan Project. pic.twitter.com/UQ13uc5Tji

— Rick Perry (@SecretaryPerry) 24 октября 2019 г.