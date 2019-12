На одного кандидата в президенты США стало меньше

Вице-адмирал ВМС США в отставке и бывший член Палаты представителей США от Демократической партии Джо Сестак объявил, что выходит из борьбы за президентский пост.

Политик поблагодарил всех за избирательную кампанию.

Отказ от борьбы за должность президента США экс-конгрессмен объяснил недостаточной поддержкой его кампании национальными СМИ.

"Я глубоко ценю поддержку, которую многие из вас предложили - будь то волонтерство, финансовые пожертвования или участие в мероприятиях нашей кампании", - добавил он.

Thank you for this opportunity! pic.twitter.com/mW5Qdi3bhT

— Joe Sestak (@JoeSestak) 1 декабря 2019 г.