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На одного кандидата в президенты США стало меньше

На одного кандидата в президенты США стало меньше
11:09 Сегодня Телеграф

Новости мира:Бывший конгрессмен Джо Сестак выбывает из президентской гонки в США.

Вице-адмирал ВМС США в отставке и бывший член Палаты представителей США от Демократической партии Джо Сестак объявил, что выходит из борьбы за президентский пост.

Политик поблагодарил всех за избирательную кампанию. 

Отказ от борьбы за должность президента США экс-конгрессмен объяснил недостаточной поддержкой его кампании национальными СМИ.

"Я глубоко ценю поддержку, которую многие из вас предложили - будь то волонтерство, финансовые пожертвования или участие в мероприятиях нашей кампании", - добавил он.

Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост

Напомним, в 2016 году Сестак предпринял вторую попытку избрания в Сенат, но выбыл из борьбы уже на стадии предварительных выборов.

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США, Выборы, Импичмент, Дональд Трамп.
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