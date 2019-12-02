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Слушания по импичменту в одно время с саммитом НАТО: Трамп раскритиковал "бездельников-демократов"

Слушания по импичменту в одно время с саммитом НАТО: Трамп раскритиковал "бездельников-демократов"
21:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп и Помпео раскритиковали демократов за проведение слушаний по импичменту параллельно с саммитом НАТО.

Госсекретарь США Майк Помпео и президент США Дональд Трамп заявили в понедельник, что демократы выбрали неподходящее время для проведения слушаний в рамках процедуры импичмента президента, так как Трамп в этот момент будет в Лондоне на важном саммите НАТО.

"Я сожалею, что они решили провести эти слушания в то самое время, когда президент и вся его команда по национальной безопасности будут в Европе, в Лондоне", - заявил Помпео, добавив, что такое решение демократов "очень неуместно".

Трамп, по сообщению американских СМИ, заявил, что демократы специально проводят слушания, именно когда он находится на саммите НАТО.

"Отправляюсь в Европу, чтобы представить нашу страну и бороться за американских граждан, в то время как бездельники-демократы намеренно назначают слушания по сфабрикованному импичменту в то же время, что и НАТО", - написал Трамп в Twitter.

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Выступая перед журналистами возле Белого дома, Трамп добавил, что участие в саммите НАТО - "одна из самых важных поездок для президента". Он отметил, что продолжит убеждать европейских союзников по НАТО наращивать расходы на оборону.

Юридический комитет Палаты представителей США проведет в среду слушания под названием "расследование по импичменту в отношении президента Дональда Трампа: конституционные основания для импичмента президента".

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Трамп уже вылетел из США и направляется в Лондон, где пройдет саммит НАТО. Саммит продлится с 3 по 4 декабря. Именно среда станет основным днем на встрече лидеров страны Североатлантического альянса.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

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Великобритания, НАТО, Импичмент, Лондон, Конгресс США, Дональд Трамп.
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