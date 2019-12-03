Читайте стенограммы: Трамп прокомментировал отчет республиканцев по импичменту

Новости мира:Дональд Трамп выразил желание обратиться в Верховный суд, чтобы остановить расследование относительно импичмента.

Президент США выразил желание обратиться в Верховный суд, чтобы остановить расследование относительно импичмента, который ведет Палата представителей.

Об этом Трамп написал в Twitter, прибыв в Лондон на саммит НАТО.

"Перед посадкой прочитал отчет республиканцев про весь этот обман с импичментом. Замечательная работа! У радикальных левых нет дела. Читайте стенограммы. Этого нельзя позволить. Можем ли мы обратиться в Верховный суд, чтобы остановить это?", - отметил глава Белого дома.

Just landed in the United Kingdom, heading to London for NATO meetings tomorrow. Prior to landing I read the Republicans Report on the Impeachment Hoax. Great job! Radical Left has NO CASE. Read the Transcripts. Shouldn’t even be allowed. Can we go to Supreme Court to stop? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2019 г.

Напомним, что юридический комитет Палаты представителей Конгресса США назначил первое слушание на среду, 4 декабря.

На слушания пригласили Трампа и его адвокатов, но они отказались присутствовать. 4 декабря Трамп должен находиться на саммите НАТО в Лондоне.

Жалоба информатора, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, привела к запуску процедуры импичмента.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Перед этим разговором Трамп приостановил выделение военной помощи Украине.

Теперь демократы пытаются выяснить, связано ли решение Трампа заблокировать военную помощь Украине с попытками заставить Киев начать политически мотивированное расследование против главного оппонента Трампа — Джо Байдена.

Трамп настаивает, что разговор с Зеленским был «идеальным» и в контактах с украинскими властями не было quid pro quo (услуга за услугу).