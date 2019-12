Читайте стенограммы: Трамп прокомментировал отчет республиканцев по импичменту

Президент США выразил желание обратиться в Верховный суд, чтобы остановить расследование относительно импичмента, который ведет Палата представителей.

Об этом Трамп написал в Twitter, прибыв в Лондон на саммит НАТО.

"Перед посадкой прочитал отчет республиканцев про весь этот обман с импичментом. Замечательная работа! У радикальных левых нет дела. Читайте стенограммы. Этого нельзя позволить. Можем ли мы обратиться в Верховный суд, чтобы остановить это?", - отметил глава Белого дома.

Just landed in the United Kingdom, heading to London for NATO meetings tomorrow. Prior to landing I read the Republicans Report on the Impeachment Hoax. Great job! Radical Left has NO CASE. Read the Transcripts. Shouldn’t even be allowed. Can we go to Supreme Court to stop?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2019 г.