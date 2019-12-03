"Доказательства четкие": Палата представителей обнародовала проект отчета по импичменту Трампа

Новости мира:В проекте отчета Палаты представителей говорится, что Трамп использовал власть для давления на Украину.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей обнародовал проект Отчета по результатам расследования по импичменту Трампа, связанного с Украиной, перед тем, как провести голосование во вторник по этому документу.

Об этом говорится на официальном сайте Комитета.

"Комитет сегодня проведет голосование, чтобы утвердить отчет, после чего председатель Комитета передаст его и все сопроводительные материалы в Юридический комитет Палаты представителей в соответствии с Резолюцией 660", - говорится в официальном сообщении.

В заявлении членов Конгресса, привлеченных к расследованию, также отмечается, что президент США использовал полномочия незаконным способом для получения выгоды в президентской гонке.

"Доказательства четкие, что президент Трамп использовал власть своего кабинета для давления на Украину, чтобы инициировать расследование против своего политического соперника, бывшего вице-президента Джо Байдена", - отмечается в заявлении.

Кроме того, отмечается, что собранные доказательства развенчивают теорию заговора о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы 2016 года.

"Также очевидны доказательства, что президент Трамп обусловил официальные действия от публичного объявления (украинской стороной - ред.) этого расследования: ожидаемого визита в Белый дом, а также критически важной военной помощи США, необходимой Украине для борьбы с российским врагом", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, Палата представителей США в конце сентября инициировала расследование по импичменту против президента Соединенных Штатов.