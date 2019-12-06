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"Не всем это может понравиться": Трамп пригрозил "неплательщикам" в НАТО торговыми мерами

"Не всем это может понравиться": Трамп пригрозил "неплательщикам" в НАТО торговыми мерами
04:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Трамп пригрозил лишить страны НАТО торговых преференций из-за расходов на оборону.

Президент Дональд Трамп в четверг предупредил о том, что США могут предпринять "меры в области торговли" в отношении стран НАТО, не вносящих достаточный вклад в оборонный бюджет альянса.

Президент сказал об этом во время обеда с постоянными представителями государств, входящих в Совет Безопасности ООН, состоявшегося в Белом доме, передает Голос Америки. Трамп, только что вернувшийся в Вашингтон из Лондона, где президент участвовал в работе саммита лидеров НАТО, поделился с дипломатами своими впечатлениями от форума и высказал мысли в отношении будущего альянса.

Во время саммита Дональд Трамп несколько раз призывал союзников увеличить свой вклад в оборонный бюджет блока. По словам президента, многие страны НАТО постепенно приближаются к уровню оборонных трат на уровне 2 процентов от ВВП.

"Многие страны близки и становятся ближе [к 2 процентам]. И некоторые не так уж и близки, и мы можем принять меры, имеющие отношение к торговле. Это нечестно: они получают защиту от США и не увеличивают расходы", - сказал Трамп, назвав такие страны "неплательщиками".

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"Вы получаете защиту… в виде величайшей военной силы в мире, и не платите. Вы - неплательщики" - заявил президент, имея в виду страны НАТО, не желающие увеличивать свои оборонные расходы. - "Так что я сказал некоторым людям о том, что они – неплательщики. Не всем это может понравиться… Невозможно говорить это в слишком учтивой форме, потому что в обратном случае они будут вести себя точно так же, как и последние 15 лет… Два процента – честно говоря, это не так уж и много".

Оценивая результаты саммита в целом, Трамп назвал его "абсолютно успешным". По мнению президента, НАТО находится в "очень хорошей форме", а отношения США с другими странами "действительно превосходные".

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить 4% ВВП на оборону, тогда как сейчас установлена сумма 2%.

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НАТО, Дональд Трамп, Оборонные расходы.
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