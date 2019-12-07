СМИ: санкции против "Северного потока 2" включены в законопроект по нацобороне США

Новости мира:По данным СМИ, США включили санкции против "Северного потока-2" в законопроект об обороне.

Санкции, направленные на блокировку газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, были включены американскими законодателями в законопроект о национальной обороне.

Меры нацелены на суда, которые прокладывают трубопровод, а также на руководителей компаний, связанных с этими судами, передает kommersant со ссылкой на Bloomberg.

Им может быть отказано в визах. Кроме того, транзакции, связанные с находящейся в США собственностью, могут быть заблокированы.

Ранее глава комитета сената США по международным отношениям Джим Риш рассказал о намерении включить санкции против подрядчиков строительства "Северного потока-2" в законопроект об обороне на 2020 год.

По словам Риша, санкции дорого обойдутся тем, кто помогает строить "Северный поток-2". Он утверждал, что пока в Конгрессе США не достигли договоренностей по этому законопроекту.

Газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим "Северным потоком". Его протяженность - более 1,2 тыс. км.