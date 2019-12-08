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Министр обороны США заявил, что Украина недополучила порядка 10 миллионов долларов

Министр обороны США заявил, что Украина недополучила порядка 10 миллионов долларов
10:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не знает получит ли Украина оставшуюся сумму.

Министр обороны США заявил, что Украина не получила от Вашингтона порядка 10 миллионов долларов, которые американское правительство выделило в качестве военной помощи. Об этом Марк Эспер, Министр обороны США, рассказал в Калифорнии.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос о 35 миллионах долларов, которые Украина не получила в рамках выделенной правительством военной помощи и которая была приостановлена президентом США Дональдом Трампом. 

"Думаю, что на самом деле на данный момент речь идет менее чем о 10 млн долларов", - ответил Эспер, не сказав получит ли Украина оставшуюся помощь.

Пентагон: Украина получит остаток военной помощи в ближайшее время

Ранее в Минобороны украины заявили, что за осенний период украина получила от США военной помощи на 43 миллиона долларов. 

Напомним, за текущий финансовый год Украина получила от США военную помощь на 400 миллионов долларов, более 85% этой помощи уже заключены соответствующие контракты.

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США, Министр обороны США, Военная помощь, Военная помощь Украине, Марк Эспер.
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