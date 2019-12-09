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Стрельбу на военной базе во Флориде ФБР расценивает как теракт

Стрельбу на военной базе во Флориде ФБР расценивает как теракт
07:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Агенты ФБР устанавливают, действовал ли саудовский стрелок в одиночку, или у него были сообщники.

ФБР расценивает стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде как акт терроризма и выясняет, были ли у нападавшего сообщники. Об этом информирует DW.

"Следователи расценивают нападение 21-летнего курсанта из Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Шамрани, открывшего стрельбу на территории авиабазы ВМС США в городе Пенсакола в штате Флорида, как акт терроризма. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщила специальный агент Федерального бюро расследований Рейчел Рохас", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по словам Рохас, лейтенант Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии открыл огонь из пистолета, приобретенного легально.

"Наша главная цель - установить, действовал ли нападавший в одиночку или был частью более крупной сети", - подчеркнула агент ФБР.

На военной базе в Перл-Харборе произошла стрельба: один погибший, трое ранен

Как сообщалось, в пятницу, 6 декабря, на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, произошла стрельба, в результате чего погибли три человека. Нападавший был застрелен полицейскими.

Позже стало известно, что в связи с инцидентом были задержаны для допроса шесть граждан Саудовской Аравии.

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Теракт, Стрельба, Флорида, ВМС США.
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