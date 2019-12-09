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"Продолжительные риски для нашей страны": демократы США отреагировали на визит Джулиани в Украину

"Продолжительные риски для нашей страны": демократы США отреагировали на визит Джулиани в Украину
19:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Демократы США раскритиковали визит адвоката Трампа в Украину.

Последний визит экс-адвоката Трампа Руди Джулиани в Украину был продолжением попыток президента получить услугу от Украины по сбору компромата на его политических соперников, и это представляет собой существование продолжительных рисков для США.

С таким заявлением выступил в понедельник на слушаниях по импичменту в Юридическом комитете Палаты представителей председатель комитета конгрессмен Джеррольд Надлер.

"Президент призывал к иностранному вмешательству в наши выборы в 2016 году. Он требовал этого и по отношению к (выборам - ред.) в 2020 году. И в конце концов он был уличен (Конгрессом - ред.)", - напомнил глава комитета.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Трамп делает это снова и снова.

"Позвольте напомнить вам, что личный адвокат президента на прошлой неделе находился в Украине, где встречался с чиновниками, очевидно, пытаясь получить ту же так называемую услугу, которая сегодня привела нас сюда и заставила Конгресс рассматривать вопрос об импичменте нынешнего президента. Такого рода действия представляют собой продолжительные риски для нашей страны", - подчеркнул конгрессмен от демократов.

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Он подчеркнул: "Доказательства свидетельствуют, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, поставил свои интересы выше интересов своей страны, он нарушил свои основные обязательства перед народом, он нарушил присягу".

При этом Надлер напомнил, что 25 июля Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и "попросил его об услуге".

"Этот звонок был частью скоординированных очевидных действий: попыток инициировать расследование - не масштабное расследование против коррупции - а расследование политических конкурентов президента Трампа, и только его политических конкурентов. Президент Трамп поставил свои интересы выше интересов страны", - сказал Надлер.

Он также заявил, что согласно собранным показаниям и записям, президент Трамп приостановил оборонительную помощь, утвержденную Конгрессом США для Украины, а также процесс подготовки встречи в Белом доме с президентом Зеленским для того, чтобы "получить эту услугу от иностранного правительства".

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Председатель Юридического комитета в очередной раз подчеркнул: "Президент Трамп поставил свои интересы выше интересов страны".

Как сообщалось, в конце сентября демократы в Палате представителей США инициировали расследование по импичменту главы Белого дома. После проведения закрытых и публичных слушаний, материалы расследования переданы в Юридический комитет, который должен сформировать статьи импичмента президента США.

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Все по теме:

Украина, Импичмент, Дональд Трамп, Руди Джулиани, Джеррольд Надлер.
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