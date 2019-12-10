Дело об импичменте: Трамп намерен ответить Конгрессу

Новости мира:В Белом доме говорят, что Трамп готов ответить на обвинения Конгресса.

Президент США Дональд Трамп выразит официальную реакцию на статьи по импичменту, выдвинутые против него демократическим большинством в Палате представителей, во время рассмотрения дела в Сенате, что контролируется его однопартийцами.

С таким заявлением выступила пресс-секретарь главы Белого дома Стефани Гришем.

"Президент отреагирует на эти фальшивые обвинения в Сенате и ожидает быть полностью оправданным, поскольку он не сделал ничего плохого", - отметила официальный представитель американского лидера.

Она назвала обнародованные во вторник статьи об импичменте "безосновательными" и заявила, что это наносит вред американскому народу. По ее словам, американцы ожидают, что "избранные ими официальные должностные лица будут работать от их имени для укрепления нашей нации".

"Использование демократами телефонного разговора с украинским президентом - из стенограммы, которую сам президент (Трамп - ред.) и обнародовал - послужило поводом для этой однопартийной, беспричинной и жалкой попытки свержения администрации Трампа и результатов выборов 2016 года", - заявила Гришем.

Как сообщалось ранее, во вторник демократы в Палате представителей США выдвинули обвинения президенту Трампу по двум статьям по делу об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США.