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Дело об импичменте: Трамп намерен ответить Конгрессу

Дело об импичменте: Трамп намерен ответить Конгрессу
21:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Белом доме говорят, что Трамп готов ответить на обвинения Конгресса.

Президент США Дональд Трамп выразит официальную реакцию на статьи по импичменту, выдвинутые против него демократическим большинством в Палате представителей, во время рассмотрения дела в Сенате, что контролируется его однопартийцами.

С таким заявлением выступила пресс-секретарь главы Белого дома Стефани Гришем.

"Президент отреагирует на эти фальшивые обвинения в Сенате и ожидает быть полностью оправданным, поскольку он не сделал ничего плохого", - отметила официальный представитель американского лидера.

Дело об импичменте: Трампу выдвинули обвинения

Она назвала обнародованные во вторник статьи об импичменте "безосновательными" и заявила, что это наносит вред американскому народу. По ее словам, американцы ожидают, что "избранные ими официальные должностные лица будут работать от их имени для укрепления нашей нации".

"Использование демократами телефонного разговора с украинским президентом - из стенограммы, которую сам президент (Трамп - ред.) и обнародовал - послужило поводом для этой однопартийной, беспричинной и жалкой попытки свержения администрации Трампа и результатов выборов 2016 года", - заявила Гришем.

Импичмент Трампа: президент США традиционно отреагировал на обвинения

Как сообщалось ранее, во вторник демократы в Палате представителей США выдвинули обвинения президенту Трампу по двум статьям по делу об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса США.

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Все по теме:

США, Импичмент, Белый дом, Конгресс США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стефани Гришэм.
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