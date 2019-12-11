США расширили санкции против Ирана

Новости мира:США ввели санкции против судоходной сети Ирана.

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в среду ввел дополнительные санкции против Ирана за его злонамеренную деятельность, что усиливает угрозы и углубляет гуманитарные кризиса в регионе.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Минфина США.

"Сегодня OFAC ввел ограничения против судоходной сети Ирана, которая занимается контрабандой смертельной поддержки из Ирана в Йемен под эгидой Корпуса стражей Исламской революции", - отметили в американском ведомстве.

Так, новые санкции введены против гражданина Ирана Абдолхоссейна Кедри 1971 года, компании морских перевозок Khedri Jahan Darya Co, а также двух морских судов GENAVA 11 и GENAVA 12, которые ходят под иранским флагом.

"Иранский режим применяет свою авиационную и судоходную промышленность для поставок террористическим и милитаризированным группировкой вооружения, чем непосредственно способствует разрушительным гуманитарным кризисам в Сирии и Йемене", - заявил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, администрация Дональда Трампа в последнее время неоднократно отмечала злонамеренной активности Тегерана в регионе и периодически вводила против Ирана индивидуальные и секторальные санкции США.