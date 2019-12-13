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Пятница, 13.12.2019
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Сенат США утвердил кандидатуру нового посла в РФ

Сенат США утвердил кандидатуру нового посла в РФ
05:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Сенат утвердил Джона Салливана следующим послом США в России.

Нынешний заместитель госсекретаря США Джон Салливан успешно прошел процедуру утверждения в верхней палате США на должности посла США в Москве.

Голосование в Сенате состоялось в четверг, сообщило американское издание The New York Times.

"Сенат в четверг утвердил номинированного президентом Трампом Джона Салливана на должность посла Соединенных Штатов в России, который станет преемником Джона Хантсмана-младшего, подавшего в отставку в августе после турбулентного срока с санкциями против Москвы и расследованием по поводу вмешательства Кремля в выборы", - отмечается в сообщении.

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Джон Салливан, который пока что занимает пост заместителя госсекретаря США, является близким союзником Майкла Помпео, пишет газета. Сенат поддержал его кандидатуру большинством голосов – 70 против 22.

Как обращает внимание NYT, сейчас работа посла США в Москве требует деликатного подхода. Это связано, с одной стороны, с вопросами со связями Дональда Трампа с россиянами, а с другой, - его усилиями сблизить отношения с Путиным, несмотря на агрессивное поведение России.

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Джон Салливан имеет большой опыт работы в сфере права и работал в двух предыдущих администрациях, однако совсем небольшой бэкграунд дипломатических связей с россиянами, пишет газета. Находясь на посту заместителя госсекретаря США, Салливан возглавлял диалог по противостоянию терроризма из РФ. Кроме того, он руководил американской делегацией в июле, которая вела переговоры с Россией в Женеве по широкому кругу вопросов безопасности.

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Россия, Сенат США, Джон Салливан.
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