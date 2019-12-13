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Разумков о продлении "особого статуса" ОРДЛО: Это было единственным правильным выходом

Разумков о продлении "особого статуса" ОРДЛО: Это было единственным правильным выходом
02:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков напоминает, что продолжение "особого статуса" Донбасса еще на год сохраняет санкции против РФ.

Продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" еще на год обеспечило сохранение санкций против Российской Федерации.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

"Это было единственным правильным выходом. Да, мы слышали критику от некоторых наших политических оппонентов, которые говорили, что это неправильно. Однако, я должен всем напомнить, что альтернативы на сегодня не было: мы не могли создать что-то дополнительное, новое, до "нормандской встречи". А после нее оставалось мало времени для того, чтобы изменить законодательство. Я хотел бы напомнить, что именно к этому закону привязаны санкции против Российской Федерации. То есть мы могли ничего не делать, сказать, что будем дальше продолжать разрабатывать законопроект - и 31 декабря получили бы отсутствие санкций. А потому снова получили бы политические "майданы", однако это не добавило бы государству в борьбе за территориальную целостность и независимость", - пояснил Разумков.

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Он призвал представителей других политических сил не политизировать процессы в Украине.

"Давайте разделять политику... Многие политики в Верховной Раде, на улицах, иногда и в обществе. Однако есть вопросы, где политики должно быть значительно меньше, а вместо этого должна быть государственная позиция. Я надеюсь, что все политические силы это понимают и будут придерживаться этих красных линий", - отметил спикер.

Как сообщалось ранее, 12 декабря Верховная Рада продлила до 31 декабря 2020 года включительно действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"Другое государство, которое мы никогда не признаем": Зеленский рассказал о "последнем плане" по Донбассу

Закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Срок его действия истекает 31 декабря 2019 года.

9 декабря в Париже прошла встреча лидеров стран "нормандского формата". В ней приняли участие президенты Украины Владимир Зеленский, России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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Во время общения с украинскими СМИ по итогам "нормандской встречи" Президент Украины заявил, что считает оптимальным продлить еще на год срок действия закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, а потом имплементировать в него "формулу Штайнмайера".

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Россия, Санкции, Донбасс, ОРДЛО, Дмитрий Разумков.
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