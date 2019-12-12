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Украина определилась с участками для нового разведения войск: согласовать хотят как можно быстрее

Украина определилась с участками для нового разведения войск: согласовать хотят как можно быстрее
23:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинская сторона определилась с новыми участками разведения на Донбассе.

Украинская сторона готовит для переговоров ТКГ в Минске несколько предложений по разведению сил и средств на новых участках в районе линии разграничения на Донбассе. Речь идет об участках, которые имеют значительное гуманитарное значение.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью УНИАН.

"Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, поскольку, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки", - отметил Пристайко.

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По его словам, на нынешнем этапе разведение должно состояться на участках, имеющих значительное гуманитарное значение.

Он также отметил, что Украина выступает за то, чтобы этот вопрос согласовать максимально быстро. "Даже следующее заседание нас бы устроило", - цитирует министра агентство.

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Пристайко также подчеркнул, что разведение должно происходить зеркально, поэтому важно перечень участков согласовать в Минске.

"У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Опыт наш подсказывает, что не всегда это совпадает, это разведение. Мы должны ожидать, что разведение состоится зеркально на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому у нас в запасе еще несколько (предложений по разведению - ред.), которые позволят нам маневрировать во время переговоров", - сказал Пристайко.

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Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 18 декабря.

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Донбасс, Вадим Пристайко, ОРДЛО, Разведение войск.
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