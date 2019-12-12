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Четверг, 12.12.2019
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
В России не допускают изменений в Минских договоренностях
В России не допускают изменений в Минских договоренностях
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В России не допускают изменений в Минских договоренностях

В России не допускают изменений в Минских договоренностях
12:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В РФ заявили, что никаких изменений в минских соглашениях не будет и не может быть.

Никаких изменений в минских соглашениях "не будет и быть не может". Так считает представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, пишут росСМИ.

По его словам, заявления представителей Украины о том, что можно и нужно внести правки в соглашения от 2015 года, чтобы привести их в соответствие с реалиями, "носят провокационный характер" и "способны осложнить ситуацию" на Донбассе.

Грызлов заявил, что "любые киевские заявления" о пересмотре договоренностей "приносят Украине только вред - и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться".

Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин

После нормандского саммита в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что соглашения, вероятно, пора адаптировать под реалии, но президент РФ Владимир Путин с ней не согласился.

Сегодня, 12 декабря, Рада на год продлила действие "старого" закона об особом статусе ОРДЛО.

9 декабря 2019г по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже президентов Украины, Франции, РФ – Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона, Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель глава Украинского государства сообщил: "Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду – ред.) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации".

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Россия, Донбасс, Минские договоренности, Борис Грызлов, ОРДЛО.
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