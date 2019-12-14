Урок усвоен: в Белом доме ограничили доступ к переговорам Трампа

Новости мира:Теперь слушать разговоры Дональда Трампа могут только те люди, которых он лично назначил.

Советники американского президента решили сократить количество людей, которым разрешено слушать международные телефонный разговоры Дональда Трампа. Об этом сообщает канал CCN ссылаясь на источники в Белом доме.

Телеканал утверждает, что теперь право слушать международные переговоры президента будут иметь право лишь те, кого Трамп назначил лично. Список таких лиц будет утверждаться советником по нацбезопасности Робертом О’Брайеном.

В данный момент такое право имеют заместитель О’Брайена Мэтт Поттингер, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани и его заместитель Роб Блэр.

Раньше, слушать разговоры Дональда Трампа имели право советники или эксперты в той или иной сфере, а так же специалисты по странам с представителями которых вел переговоры Дональд Трамп.

Также в Белом доме ограничили и доступ к стенограммам разговоров. Источник телеканал CNN заявил, что такие меры были приняты дабы не допустить утечки информации, касающейся этих разговоров. В администрации Трампа боятся повторения ситуации с телефонным разговором Трампа и Зеленского.

Утечка информации привела к тому, что в США начались слушания касательно импичмента Дональду Трампу.

Напомним, бывший адвокат Дональда Трампа заявил, что во время поездки в Украину собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.