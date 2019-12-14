Урок усвоен: в Белом доме ограничили доступ к переговорам Трампа

Советники американского президента решили сократить количество людей, которым разрешено слушать международные телефонный разговоры Дональда Трампа. Об этом сообщает канал CCN ссылаясь на источники в Белом доме.
Телеканал утверждает, что теперь право слушать международные переговоры президента будут иметь право лишь те, кого Трамп назначил лично. Список таких лиц будет утверждаться советником по нацбезопасности Робертом О’Брайеном.
В данный момент такое право имеют заместитель О’Брайена Мэтт Поттингер, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани и его заместитель Роб Блэр.
Раньше, слушать разговоры Дональда Трампа имели право советники или эксперты в той или иной сфере, а так же специалисты по странам с представителями которых вел переговоры Дональд Трамп.
Также в Белом доме ограничили и доступ к стенограммам разговоров. Источник телеканал CNN заявил, что такие меры были приняты дабы не допустить утечки информации, касающейся этих разговоров. В администрации Трампа боятся повторения ситуации с телефонным разговором Трампа и Зеленского.
Утечка информации привела к тому, что в США начались слушания касательно импичмента Дональду Трампу.
Напомним, бывший адвокат Дональда Трампа заявил, что во время поездки в Украину собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.