США выделят 1 миллиард долларов на энергобезопасность Европы

Новости мира:Конгресс США планирует выделить 1 млрд долларов на энергобезопасность стран Центральной и Восточной Европы, в том числе и Украине.

Конгресс США раздумывает над принятием законопроекта, который предусматривает выдиление курпной суммы на энергетическую безопасность Европы. Речь идет об одном миллиарде долларов. Об этом сообщает правительственный портал Украины.

В сообщении говорится, что Дмитрий Кулеба, во время своего визита в США, выразил поддержку американскому законопроекту об энергетической безопасности Европы. Данный законопроект предусматривает выделение 1 миллиарда долларов компаниям, которые будут восстанавливать энергетическую инфраструктуру в Центральной и Восточной Европе, а так же и в Украине.

Дмитрий Кулеба добавил, что это поможет диверсифицировать потоки природного газа, что в свою очередь приведет к снижению зависимости от энергоресурсов России.

Дмитрий Кулеба отметил стратегическую важность диверсификации энергетики в Европе.

"Речь идет не только об Украине, а о стратегическом балансе во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах", — отметил Кулеба.

Напомним, США заверили Украину, что санкции против компаний, которые строят газопровод Северный поток-2, будут немедленно введены, если строительство не прекратится.