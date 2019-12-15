Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Климкин рассказал, в чем заключается "кризис современной реальности"
Климкин рассказал, в чем заключается "кризис современной реальности"
День в ООС: ранен еще один военнослужащий ВСУ
День в ООС: ранен еще один военнослужащий ВСУ
"Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
"Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
В обнимку с мужчиной: Ирина Шейк заинтриговала новым снимком
В обнимку с мужчиной: Ирина Шейк заинтриговала новым снимком

СМИ: США заподозрили двух китайских дипломатов в шпионаже

СМИ: США заподозрили двух китайских дипломатов в шпионаже
20:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:США впервые за тридцать лет выслали китайских дипломатов.

Власти США осенью 2019 года тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, заподозрив их в попытке проникнуть на территорию американской военной базы в городе Норфолк штата Вирджиния.

Об этом сообщает NYT.

"Соединенные Штаты тайно выслали двух сотрудников посольства Китая в сентябре после того, как они заехали на запрещенную территорию военной базы в Вирджинии", - говорится в сообщении.

Газета, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что впервые за последние 30 лет США выслали китайских дипломатов по подозрению в шпионаже.

Торговая война на паузе: Китай пока не будет повышать пошлины на товары из США

В конце сентября двое китайских дипломатов с женами подъехали на автомобилях к КПП американской военной базы, которая является режимным объектом, и в том числе штабом подготовки спецопераций Вооруженных сил США. Охрана объекта позволила сотрудникам посольства пройти шлагбаум с тем, чтобы они развернулись и поехали обратно, поскольку у них не было разрешения находиться на территории базы.

Однако китайские дипломаты, минуя шлагбаум, не стали разворачиваться и поехали дальше, остановившись только после того, как им перекрыли путь пожарными машинами. Работники посольства КНР объяснили свои действия тем, что не поняли инструкций охраны на английском языке и заблудились.

В Гонконге задержали пятерых подростков: их подозревают в убийстве

Через неделю после инцидента Госдепартамент США установил ограничения на перемещение китайских дипломатов в ответ на многолетние меры властей КНР, ограничивающие перемещение по стране американских дипломатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Шпионаж, Вирджиния, Норфолк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря
04 Луценко признался, что был политически назначенным прокурором
05 Витренко назвал причину подорожания газа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вифлеемский огонь мира прибыл в столицу Украины
Вифлеемский огонь мира прибыл в столицу Украины
Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
Прогнозы синоптиков на следующую неделю
Сенцов прилетел в Латвию
Сенцов прилетел в Латвию
Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь