СМИ: США заподозрили двух китайских дипломатов в шпионаже

Новости мира:США впервые за тридцать лет выслали китайских дипломатов.

Власти США осенью 2019 года тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, заподозрив их в попытке проникнуть на территорию американской военной базы в городе Норфолк штата Вирджиния.

Об этом сообщает NYT.

"Соединенные Штаты тайно выслали двух сотрудников посольства Китая в сентябре после того, как они заехали на запрещенную территорию военной базы в Вирджинии", - говорится в сообщении.

Газета, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что впервые за последние 30 лет США выслали китайских дипломатов по подозрению в шпионаже.

В конце сентября двое китайских дипломатов с женами подъехали на автомобилях к КПП американской военной базы, которая является режимным объектом, и в том числе штабом подготовки спецопераций Вооруженных сил США. Охрана объекта позволила сотрудникам посольства пройти шлагбаум с тем, чтобы они развернулись и поехали обратно, поскольку у них не было разрешения находиться на территории базы.

Однако китайские дипломаты, минуя шлагбаум, не стали разворачиваться и поехали дальше, остановившись только после того, как им перекрыли путь пожарными машинами. Работники посольства КНР объяснили свои действия тем, что не поняли инструкций охраны на английском языке и заблудились.

Через неделю после инцидента Госдепартамент США установил ограничения на перемещение китайских дипломатов в ответ на многолетние меры властей КНР, ограничивающие перемещение по стране американских дипломатов.