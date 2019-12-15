Конгрессмены хотят наказать РФ за религиозные преследования на Донбассе и в Крыму

Новости мира:В Конгресс США внесен законопроект о поддержке свободы вероисповедания на оккупированных территориях Украины.

Американские конгрессмены США Джо Уилсон и Эммануэль Кливер внесли в Конгресс законопроект по поддержке свободы вероисповедания на территории Украины и наказанию Москвы за религиозные преследования на оккупированной части территории Украины.

Текст документа обнародован на сайте Конгресса.

"Более пяти лет РФ незаконно удерживает в оккупации Крым и часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она руководит. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их вероисповедание. Правительство России нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод", – говорится в тексте законопроекта.

Конгрессмены подчеркивают, что российские должностные лица несут ответственность за религиозные преследования, и законопроект должен помочь привлечь их к ответственности.

Нарушения, которые Москва осуществляет на оккупированной и контролируемой территории, преимущественно направлены против Православной Церкви, Украинской Греко-католической Церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы, подчеркивается в документе.

Согласно законопроекту, президент Соединенных Штатов будет обязан принимать во внимание нарушение прав верующих на оккупированных и контролируемых территориях РФ при принятии решений о внесении России в число стран, действия которых вызывают особую обеспокоенность в этой сфере.