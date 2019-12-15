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Рождественские украшения в Белом доме имеют отношение к Украине

Рождественские украшения в Белом доме имеют отношение к Украине
23:48 Вс, 15 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Белый дом на рождественские праздники украсит вертолет Сикорский Н-34.

Ассоциация истории Белого дома выбрала вертолет Сикорский Н-34 официальным рождественским елочным украшением этого года. Ассоциация ежегодно выбирает тему для дизайна официального украшения президентской елки.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Украшение чтит президента Дуайта Эйзенхауэра, который первым принял решение использовать вертолеты с целью перевозок первых лиц государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летом 1957 года президент Эйзенхауэр проводил отпуск в Род Айленде, когда пришло известие о том, что он должен вернуться в столицу. Вместо того, чтобы использовать президентскую яхту, помощник посоветовал президенту воспользоваться вертолетом морской пехоты. Президент на вертолете Сикорского перелетел к воздушной станции ВМС США, откуда президентский самолет доставил его в Вашингтон.

"Путешествие машиной длилась бы несколько часов, лодкой – 40 минут, а на вертолете Сикорского – только семь минут. Так пересказывает историю компания Lockheed Martin, которая ранее называлась компания Sikorsky. Успех первого перелета доказал, что эти вертолеты могут садиться и отправляться с южной лужайки Белого дома и с того времени президенты США осуществляют перелеты до президентского самолета именно на вертолете. В декабре 1959 года президент Эйзенхауэр совершил первый заграничный перелет на вертолете Сикорского S-5", - добавляет издание.

Сообщается, что президент Эйзенхауэр написал личное письмо-благодарность Игорю Сикорскому по случаю 20-летнего юбилея вертолета VS300 в США.

"Возможно, вы знаете, что я в недавние годы стал пользоваться вертолетом. Для моих целей они бесценны. Меня постоянно поражают истории миссий спасения, когда их уникальные возможности позволили им действовать с особой эффективностью ... спасая жизни, которые иначе были бы потеряны", - говорится в письме.

Игорь Сикорский эмигрировал в США из Украины. Выдающийся проектировщик вертолетов и самолетов, он родился в Киеве и получил образование в Киевском политехническом институте.

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Вертолет, Белый дом, Дизайн, Сикорский Н-34.
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