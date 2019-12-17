СМИ: У берегов США осуществляет "опасные маневры" российский корабль

Новости мира:Разведывательный корабль РФ "Виктор Леонов" проводит опасные маневры у побережья США.

Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" осуществляет "опасные маневры" в международных водах возле юго-восточного побережья США.

Об этом сообщает CNN.

"Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" в течение последних дней находился у побережья Южной Каролины и Флориды, заявил один чиновник CNN, добавив, что действия корабля были определены как «опасные», поскольку он не использует ходовые огни в условиях плохой видимости и не реагирует на запросы коммерческих кораблей, которые пытаются установить местоположение, чтобы избежать потенциальных аварий", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, российский корабль также участвовал в "других странных маневрах".

Чиновник береговой охраны США сообщил, что его ведомство выдало предупреждение морякам в этом районе о присутствии российского судна и его поведении.

По словам представителя Пентагона, недалеко от российского корабля находится американский эсминец USS Mahan.

Как отмечает телеканал, российский "Виктор Леонов" с 2015 года регулярно патрулирует в международных водах вдоль восточного побережья США. Российское судно также регулярно работает в Карибском бассейне.

Присутствие российского корабля у побережья США происходит, когда военно-морской эсминец USS Ross в понедельник посетил Констанцу в Румынии в рамках планового визита в порт, что является частью усилий США по усилению их присутствия в Черном море и поддержки партнеров в регионе, таких как союзник НАТО Румыния.