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Вторник, 17.12.2019
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Проблемы с сердцем: Манафорта госпитализировали

Проблемы с сердцем: Манафорта госпитализировали
22:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Экс-руководитель избирательной кампании Трампа Манафорт попал в больницу из-за болезни сердца.

Бывший руководитель кампании Трампа Пол Манафорт, который отбывает семилетнее наказание в штате Пенсильвания, попал в больницу из-за болезни сердца.

Об этом сообщает во вторник со ссылкой сразу на два источника американский телеканал ABC News.

"Бывший глава избирательной кампании президента Дональда Трампа Пол Манафорт госпитализирован по кардиологической причине в период отбывания почти семилетнего наказания по обвинению, связанному с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера", - говорится в сообщении.

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При этом уточняется, что 70-летний мужчина получает лечение в госпитале Пенсильвании еще с прошлого четверга, однако об этом стало известно только сейчас по причине того, что он не явился на запланированное судебное заседание во вторник. Сообщается, что состояние здоровья Манафорта сейчас характеризуется как стабильное.

Манафорт еще в 2018 году пользовался инвалидной коляской во время судебных заседаний, ссылаясь на серьезные осложнения состояния здоровья и специальную диету. Тогда это стало одним из пунктов защиты с просьбой о снисхождении суда.

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Как сообщалось ранее, Пол Манафорт был признан виновным в налоговых махинациях и сговоре. Он был приговорен в марте этого года к сроку семь с половиной лет со штрафом $50 тыс. и требованием уплатить все налоги от скрытых доходов в десятки миллионов долларов США.

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Пенсильвания, Дональд Трамп, Пол Манафорт.
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