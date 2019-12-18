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Парнас получил миллион долларов от украинского олигарха

Парнас получил миллион долларов от украинского олигарха
04:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Офис федерального прокурора США попросил судью вернуть Парнаса обратно в тюрьму, пока он ждет суда, мотивируя это тем, что тот занижает свои доходы и активы.

Деловой партнер личного адвоката президента США Лев Парнас получил один миллион долларов от адвоката украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом сообщили американские прокуроры 17 декабря в суде, передает "Радио Свобода".

Делового партнера Руди Джулиани, которому инкриминируют финансовые злоупотребления, отпустили под залог после его ареста в октябре. Он находится под домашним арестом во Флориде.

На прошлой неделе офис федерального прокурора США попросил судью вернуть Парнаса обратно в тюрьму, пока он ждет суда, мотивируя это тем, что тот занижает свои доходы и активы.

Как говорят прокуроры, он не сообщил, что получил 1 миллион долларов со счёта в России в сентябре, за месяц до того, как его обвинили в нарушениях финансирования кампании, сговоре, даче ложных показаний и фальсификации записей. Парнас это отрицает.

Напомним: Парнас был задержан в октябре по обвинению нарушения закона о лоббистской деятельности. Его также подозревают в попытках повлиять на Киев с целью начала там расследование против демократов, а также добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Украине.

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Решением суда Парнас был освобожден под залог. Сейчас же прокуратура выступила против и выдвинула новые обвинения, которые предполагает возвращение под стражу.

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США, Дмитрий Фирташ, Миллион долларов, Лев Парнас.
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