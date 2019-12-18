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СМИ: Глава посольства США в Украине в следующем году покинет свою должность

СМИ: Глава посольства США в Украине в следующем году покинет свою должность
11:46 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уйдет с должности в начале 2020 года, новым послом может стать Кит Дейтон.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уйдет с должности в начале следующего года.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на два источника.

Тейлор сменил на посту посла США Мари Йованович, которая в мае покинула Украину. По федеральному закону он мог работать на временной основе максимум 210 дней.

Дипломат оказался ключевым игроком в событиях, которые привели к расследованию об импичменте Дональда Трампа, и 1 января он уйдет с должности поверенного в делах посольства в Киеве.

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Тейлора временно заменит его нынешняя заместитель Кристина Квиен, заявили чиновники на условиях анонимности.

Чиновники также заявили, что Белый дом, скорее всего, предложит назначить новым послом генерала армии США в отставке Кита Дейтона. В настоящее время Дейтон является директором Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла в Германии, но в прошлом занимал дипломатические должности, в том числе как военный атташе в посольстве США в Москве.

Тейлор во время показаний в Палате представителей рассказал о своем опыте сотрудничества с параллельным дипломатическим каналом Белого дома по Украине. Он забеспокоился, когда оказалось, что подобранная Трампом команда отказывает в важной военной помощи новому украинскому правительству в обмен на публичное обещание открыть расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Однажды Тейлор сказал бывшему специальном посланнику США в Украине Курту Волкеру и послу США в ЕС Гордону Сондленду, что задерживать помощь в обмен на политическую поддержку было "безумием". В другой момент Тейлор угрожал подать в отставку, если украинцы дадут такое обещание, но помощи все равно не получат.

После свидетельств Тейлора президент Трамп критиковал его за то, что он "никогда не был трампистом" ("never Trumper").

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Украина, США, Уильям Тейлор.
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